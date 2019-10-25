В Нижнекамске завершился ремонт 32 дворов
Там были расширены проезжие части, устроены парковочные места, отремонтированы тротуары и заезды с магистральных улиц
На это было потрачено около 170 миллионов рублей
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В Нижнекамске завершился ремонт дворовых территорий. В общей сложности, работы прошли на 32 объектах общей площадью 58 тысяч квадратных метров. На ремонт было потрачено около 170 миллионов рублей.
Так, дорожники расширили проезжую часть во дворах с 3,5 метров до 5 метров, устроили парковочные места, отремонтировали тротуары и заезды с магистральных улиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU