В Казани огласили приговор женщине, которая ударила полицейского ногой в пах и воткнула ему в голову заколку

СЕГОДНЯ 20:04 2019-10-25T20:04:15+03:00

Началось все с того, что правоохранитель просто сделал ей замечание

Изменить размер текста: A A

Вахитовский районный суд Казани признал 35-летнюю женщину виновной в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Так, было установлено, что 25 мая этого года в парке «Черное озеро» на улице Дзержинского осужденная громко ругалась. Проходивший мимо полицейский сделал ей замечание. В ответ на это женщина ударила правоохранителя ногой в пах, а после вытащила из сумки заколку для волос и воткнула ему в голову. Напавшую пришлось задержать. В отношении ее было возбуждено уголовное дело.

- Свою вину женщина полностью признала. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU