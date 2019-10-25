2019-10-25T18:22:14+03:00
Происшествия

Ворвался с ножом, забрал еду и вино: 9 лет колонии получил рецидивист, напавший на пенсионерку

При этом мужчина ранил женщину в руку
Олег ЛУГОВОЙ
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Он повалил хозяйку на диван и, угрожая ножом, потребовал денег.Он повалил хозяйку на диван и, угрожая ножом, потребовал денег.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Елабуге 36-летний горожанин был приговорен к 9 годам колонии особого режима за разбой. Как было установлено в суде, 23 апреля этого года пьяный мужчина через незапертую дверь ворвался в квартиру 80-летней пенсионерки.

Он повалил хозяйку на диван и, угрожая ножом, потребовал денег. При этом ранил женщину в кисть. Грабитель обыскал квартиру и, не найдя ничего ценного, забрал еду и вино. После этого злоумышленник поспешил скрыться. Но довольно скоро его задержали полицейские.

- Как выяснилось, на его счету пять непогашенных судимостей, в том числе за убийство, грабеж, угон и кражу. С учетом этого, суд и назначил мужчине такое строгое наказание. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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