В Чувашии в один день сгорели внедорожник и манипулятор

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-25T19:41:20+03:00

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В четверг, 24 октября, в Новочебоксарске во дворе дома № 40 на улице Первомайская загорелся припаркованный автомобиль. Внедорожник Chevrolet-Niva вспыхнул по неизвестной причине в 17.30.

Фото: МЧС Чувашии

На место пожара оперативно выехали две пожарные автоцистерны. Им удалось сбить пламя за несколько секунд. Несмотря на это, двигательный отсек и салон машины успели пострадать.

- Обстоятельства ЧП выясняют специалисты республиканской Испытательной пожарной лаборатории, - сообщает МЧС Чувашии.

Кроме того, рано утром в Московском районе Чебоксар загорелся припаркованный манипулятор «Mitsubishi». Как итог: сгорели две аккумуляторные батареи, также повреждена установка для подъема. Причина случившегося так же пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU