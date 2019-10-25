2019-10-25T20:38:19+03:00
Происшествия

В Чувашии обвиняемого в отцеубийстве вместо колонии хотят отправить в больницу

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, ему требуется принудительное лечение
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Расследование уголовного дела об убийстве пенсионера завершено.Расследование уголовного дела об убийстве пенсионера завершено.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного в отношении 36-летнего села Явлеи Алатырского района Чувашии, завершено.

Как следует из его материалов, 23 июля этого года у себя дома мужчина выпивал со своим 65-летним отцом. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. В ходе которой сын схватился за кухонный нож и нанес им родителю не менее пяти ударов в область головы и шеи. От полученных ранений пенсионер вскоре скончался на месте преступления.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в тот момент, да и сейчас сын убитого не осознавал характер и опасность своих действий, а также не мог руководить ими из-за хронического психического расстройства.

- Мужчина представляет опасность как для себя, так и для окружающих. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Уголовное дело было направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении его фигуранта принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнекамске завершился ремонт 32 дворов
В Татарстане из-за долгов «РосНефтеКомплекта» по зарплате на 12,5 миллиона рублей возбудили уголовное дело
В Казани огласили приговор женщине, которая ударила полицейского ногой в пах и воткнула ему в голову заколку
В Чувашии в один день сгорели внедорожник и манипулятор
В Казани укравшего детскую коляску не только осудили, но и обязали пройти лечение от алкоголизма
В 2021 году в Чувашии могут отметить шесть межмуниципальных маршрутов
В Йошкар-Оле пенсионерка пострадала в результате резкого торможения троллейбуса
Ворвался с ножом, забрал еду и вино: 9 лет колонии получил рецидивист, напавший на пенсионерку
Географический диктант-2019 в казанском историческом парке «Россия – моя история» прочтет актер ТЮЗа Дмитрий Язов
В Чебоксарах полицейские устроили погоню за «трезвым водителем»
Жители Казани тратят на дорогу до работы на своем авто в среднем около 35 минут
Колония №6 в Марий Эл презентовала необычный гриль-мангал под названием «Оборотень»
В Чебоксарах на стройке жилого дома упавшая с высоты плитка убила рабочего
В Марий Эл в ДТП с грузовиком погибли три человека, еще трое пострадали
Жители Нижнекамска одобрили строительство в городе завода метанола
В Татарстане идут поиски 10-летнего мальчика