В Чувашии обвиняемого в отцеубийстве вместо колонии хотят отправить в больницу

СЕГОДНЯ 20:38 2019-10-25T20:38:19+03:00

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Расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного в отношении 36-летнего села Явлеи Алатырского района Чувашии, завершено.

Как следует из его материалов, 23 июля этого года у себя дома мужчина выпивал со своим 65-летним отцом. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. В ходе которой сын схватился за кухонный нож и нанес им родителю не менее пяти ударов в область головы и шеи. От полученных ранений пенсионер вскоре скончался на месте преступления.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в тот момент, да и сейчас сын убитого не осознавал характер и опасность своих действий, а также не мог руководить ими из-за хронического психического расстройства.

- Мужчина представляет опасность как для себя, так и для окружающих. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Уголовное дело было направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении его фигуранта принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU