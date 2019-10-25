2019-10-25T12:27:10+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле 7-летняя девочка выбежала прямо под колеса иномарки

Ребенка с места наезда госпитализировали [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла на улице Логинова в Йошкар-ОлеАвария произошла на улице Логинова в Йошкар-Оле
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В четверг, 24 октября, в 19.00 на улице Логинова в Йошкар-Оле автомобиль KIA, под управлением 31-летней женщины-водителя, сбил 7-летнюю девочку. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящей автомашины. Момент наезда запечатлел видеорегистратор иномарки.

В Йошкар-Оле 7-летняя девочка выбежала прямо под колеса иномарки.

Девочка была госпитализирована, но в больнице медики не обнаружили у нее никаких травм. От них девочку спас тот факт, что машина ехала со скоростью всего около 20 км/ч.

- Ребенок приехал на тренировку вместе с мамой на такси. В момент, когда мама ребенка оплачивала проезд, девочка вышла из автомашины и побежала через дорогу, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, - объясняют инцидент в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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