СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-25T12:27:10+03:00

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В четверг, 24 октября, в 19.00 на улице Логинова в Йошкар-Оле автомобиль KIA, под управлением 31-летней женщины-водителя, сбил 7-летнюю девочку. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящей автомашины. Момент наезда запечатлел видеорегистратор иномарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/740080" frameborder="0"></iframe> В Йошкар-Оле 7-летняя девочка выбежала прямо под колеса иномарки.

Девочка была госпитализирована, но в больнице медики не обнаружили у нее никаких травм. От них девочку спас тот факт, что машина ехала со скоростью всего около 20 км/ч.

- Ребенок приехал на тренировку вместе с мамой на такси. В момент, когда мама ребенка оплачивала проезд, девочка вышла из автомашины и побежала через дорогу, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, - объясняют инцидент в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU