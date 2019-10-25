2019-10-25T14:46:00+03:00
Происшествия

Сбили и уехали: в Казани ищут водителей, из-за которых пострадали ребенок и пенсионерка

Оба наезда произошли 24 октября
Олег ЛУГОВОЙ
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У пострадавших медики зафиксировали ушибы.У пострадавших медики зафиксировали ушибы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Так, в этот четверг в 7.35 во дворе дома №5 корпус 1 на улице Дубравная столицы Татарстана пока неустановленный автомобиль совершил наезд на 8-летнего мальчика. В результате этого дорожно-транспортного происшествия ребенок получил ушиб мягких тканей тазобедренного сустава. Водитель с места наезда скрылся.

Далее, в этот же день, только уже в 15.30 и около дома №10 на улице Степана Халтурина машина сбила 71-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте. В итоге она получила ушиб мягких тканей левой теменной области и левого коленного сустава. Водитель сбившего женщину автомобиля так же скрылся.

- Очевидцев данных происшествий просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывает Госавтоинспекция Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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