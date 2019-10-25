Колония №6 в Марий Эл презентовала необычный гриль-мангал под названием «Оборотень»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-25T17:24:09+03:00

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В четверг, 24 октября, в исправительной колонии № 6 в Марий Эл была представлена разработка для приготовления шашлыков и барбекю «Оборотень». Необычный гриль-мангал снабжен откидным столиком для разделки мяса и овощей.

- Конструкция позволяет регулировать температуру, поднимая или опуская жаровню. А переворачивать продукты на решетке со специальным креплением можно при помощи одного рычага, благодаря чему изделие, собственно, и получило название, - объясняют в пресс-службе УФСИН республики.

Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл

Изделие весит 45 килограмм, но обладает мобильностью за счет встроенных колес.

В субботу, 26 октября, все желающие смогут лично познакомиться с «Оборотнем» на ярмарке в Царевококшайском кремле.

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Детали для пресса будут изготавливаться из отходов цеха металлообработки. Основой же изделия станет рама, усиленная для прочности уголками. Не остался без внимания инженеров и ходовой винт из высококачественной стали, усиленный трапецеидальной резьбой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU