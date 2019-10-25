2019-10-25T17:24:09+03:00
Общество

Колония №6 в Марий Эл презентовала необычный гриль-мангал под названием «Оборотень»

Изделие снабжено откидным столиком для разделки мяса и овощей [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН Марий ЭлФото: пресс-служба УФСИН Марий Эл
Изменить размер текста:

В четверг, 24 октября, в исправительной колонии № 6 в Марий Эл была представлена разработка для приготовления шашлыков и барбекю «Оборотень». Необычный гриль-мангал снабжен откидным столиком для разделки мяса и овощей.

- Конструкция позволяет регулировать температуру, поднимая или опуская жаровню. А переворачивать продукты на решетке со специальным креплением можно при помощи одного рычага, благодаря чему изделие, собственно, и получило название, - объясняют в пресс-службе УФСИН республики.

Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл

Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл

Изделие весит 45 килограмм, но обладает мобильностью за счет встроенных колес.

В субботу, 26 октября, все желающие смогут лично познакомиться с «Оборотнем» на ярмарке в Царевококшайском кремле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пресс в хату» - в колонии №6 Марий Эл начали делать аппараты для приготовления соков

Детали для пресса будут изготавливаться из отходов цеха металлообработки. Основой же изделия станет рама, усиленная для прочности уголками. Не остался без внимания инженеров и ходовой винт из высококачественной стали, усиленный трапецеидальной резьбой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Казани тратят на дорогу до работы на своем авто в среднем около 35 минут
В Чебоксарах на стройке жилого дома упавшая с высоты плитка убила рабочего
В Марий Эл в ДТП с грузовиком погибли три человека, еще трое пострадали
Жители Нижнекамска одобрили строительство в городе завода метанола
В Татарстане идут поиски 10-летнего мальчика
Татарстанец схватил гулявшую с ребенком женщину и вколол ей наркотик
В 2019 году теплая осень в Татарстане закончится уже в следующий вторник
В Казани президент Татарстана Рустам Минниханов передал местным коммунальщикам 10 спецмашин
Сбили и уехали: в Казани ищут водителей, из-за которых пострадали ребенок и пенсионерка
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в Татарстане: «Мы будем менять города, будем менять настроения наших людей»
ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России
Горные пики в Киргизии назовут в честь значимых фигур Татарстана
В Чувашии 12-летний школьник упал с крыши многоэтажного дома
Власти Чебоксар необоснованно подняла цены на проезд в автобусе
В Казани продают одну из самых высоких квартир в России
В Йошкар-Оле 7-летняя девочка выбежала прямо под колеса иномарки
14 декабря в КРК «Пирамида» г.Казани состоится церемония вручения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
В татарстанском селе Шигали из пожара очевидцы спасли двух женщин
В эту субботу на день отключат свет в Приволжском районе Казани
В Альметьевском районе Татарстана при тушении горящего дома нашли тело человека
В Казани президент Татарстана и глава Минстроя РФ прогулялись по скверу «Белые цветы»
В Казани адвокат, который «отмазывая» сына от армии дал взятку, отделался условным сроком
В Казани пройдет концерт Государственного камерного хора Татарстана
На почте Набережных Челнов ОМОН задержал пьяного мужчину с пистолетом
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ