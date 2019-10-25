2019-10-25T11:42:49+03:00
Происшествия

В татарстанском селе Шигали из пожара очевидцы спасли двух женщин

Кроме того, им самим удалось потушит огонь
Олег ЛУГОВОЙ
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Чтобы вывести людей из горящего здания, очевидцы пошли на риск.Чтобы вывести людей из горящего здания, очевидцы пошли на риск.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В этот четверг, 24 октября, в 21.03 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Шигали Высокогорского района Татарстана. Там, на улице Советская возгорание произошло в частном двухэтажном доме.

Пожарные прибыли на место происшествия в течение 10 минут. Но оказалось, что никого спасать не надо. Дело в том, что одной из первых дым, идущий из окна дома, заметила соседка, которая вышла вечером в сарай.

Взяв порошковый огнетушитель она с другим очевидцем с риском для жизни залезли по строительным лесам на второй этаж строения, где происходил пожар. Оттуда они спасли двух женщин. А после, открыв входную дверь, самостоятельно потушили горящий натяжной потолок.

- Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Предварительный материальный ущерб – 30 000 рублей. Причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования (короткое замыкание), - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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