В Альметьевском районе Татарстана при тушении горящего дома нашли тело человека
Накануне вечером – в 19.37 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании частного бревенчатого дома, что на улице Ахмадуллина в селе Урсалабаш Альметьевского района Татарстана.
Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны тут же приступили к тушению горящего одноэтажного строения. Во время этого они обнаружили тело 60-летнего мужчины.
- Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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