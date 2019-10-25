В эту субботу на день отключат свет в Приволжском районе Казани

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-25T11:27:48+03:00

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, в эту субботу, 26 октября, в Приволжском районе столицы Татарстана с 8.00 до 18.00 отключат свет по следующим адресам: улица Газовая, 19 (Казанский исламский университет), улица Даурская, 16, 16а, 16б, Оренбургский тракт, 4 (школа №136).

Кроме того, электричества в это время не будет и в частном секторе, а именно в домах, расположенных на улицах: 1-я Калининградская, 2-я Калининградская, 3-я Калининградская, 4-я Калининградская, Героев Хасана, Дальневосточная, Днепропетровская, Заовражная, Кулибина, Линейная, Офицерская, Севастопольская, Туринская и Тушинская.

Данное отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП, в трансформаторных подстанциях и техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU