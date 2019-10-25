В Казани президент Татарстана и глава Минстроя РФ прогулялись по скверу «Белые цветы»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-25T10:34:54+03:00

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Накануне вечером в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогулялись по скверу «Белые цветы», что на улице Абсалямова.

Экскурсию им провела помощник главы республики Наталия Фишман-Бекмамбетова. Она отметила, что особенность этому новому для города общественному пространству придает то, что его проект был разработано вместе с местными жителями.

В итоге в сквере высадили более 1 000 крупномерных деревьев и кустарников. На всей территории пространства организовали зеленые острова.

ИСТОЧНИК KP.RU