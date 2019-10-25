В Казани продают одну из самых высоких квартир в России
Речь идет об апартаментах на 32-м этаже в Советском районе городе
Эти апартаменты готовы продать за 6,5 миллион рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Казани на продажу выставлена одна из самых высоких квартир в России. Речь идет об апартаментах на 32-м этаже жилого комплекса в Советском районе города. Они заняли пятое место в рейтинге самых высоких квартир страны, проведенный порталом ЦИАН.
Квартира площадью 80 квадратных метров стоит 6,5 миллион рублей. Известно, что в этом доме всего 37 этаже, но выше 32-го квартиры там уже никто не продает.
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ИСТОЧНИК KP.RU