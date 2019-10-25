В Казани адвокат, который «отмазывая» сына от армии дал взятку, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-25T10:23:23+03:00

Вроде бы и суд встал на сторону отца, но тот, видимо, решил закрепить успех, за что и поплатился

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В Казани 57-летнего адвоката Фандяса Хайруллина признали виновным в даче взятки. Так, было доказано, что в августе в Бугульме Хайруллин защищал своего сына, оспаривая в суде решение призывной комиссии о признании парня, как не прошедшего срочную службу в армии без законных на то оснований.

И вроде бы суд частично удовлетворил исковое заявления в пользу адвоката. Но последний, чтобы данное решение не было обжаловано в вышестоящей инстанции, обратился за помощью в этом к сотруднику Военкомата Татарстана. Хайруллин предложил деньги. В итоге сотрудник обратился в ФСБ и после этого все действия проходили под контролем оперативников. Которые 6 сентября после передачи Хайруллиным 25 000 рублей задержали его.

- В итоге суд приговорил адвоката, давшего взятку, к 2 годам лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU