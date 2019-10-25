На почте Набережных Челнов ОМОН задержал пьяного мужчину с пистолетом

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-25T09:51:35+03:00

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ЧП произошло 23 октября в вечернее время в Набережных Челнах, но известно про это стало только сейчас. Один из сотрудников ОМОН Росгвардии Татарстана во время своего выходного отправился на почту и там задержал пьяного дебошира.

Когда росгвардеец был в зале, туда зашел мужчина. Он вел себя вызывающе - придирался к людям, скандалил, от него исходил стойкий запах перегара. Сотрудник ОМОНа сделал ему замечание, а в ответ получил новый поток хамства и угрозу применить оружия. В ответ на предупреждение, что хамить росгвардейцу не надо, дебошир выхватил пистолет и направил его на спецназовца.

- Сотрудник ОМОНа применил приемы самообороны, обезоружил дебошира и задержал его, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

На место были вызваны сотрудники полиции. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел местного УМВД. Предмет, используемый в качестве оружия, передан для проведения экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU