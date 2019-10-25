2019-10-25T09:20:59+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М-7 из-за горящей фуры машины пустили по встречной полосе

Большегруз столкнулся с легковушкой [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

25 октября рано утром на 955 километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Мамадышском районе Татарстана произошло ДТП - столкнулись легковой автомобиль и фура. Сразу после аварии грузовик загорелся. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Страшная авария в Татарстане.! другой источник

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» организовало движение по двум полосам - в обе стороны, из четырех возможных. Сейчас на месте работают дорожные службы, сотрудники ГИБДД и МЧС.

- После буксировки поврежденных транспортных средств с проезжей части движение будет восстановлено в полном объеме, - сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор. - Мы просим водителей быть внимательными на дорогах, обращать внимание и соблюдать требования временных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
14 декабря в КРК «Пирамида» г.Казани состоится церемония вручения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
В татарстанском селе Шигали из пожара очевидцы спасли двух женщин
В эту субботу на день отключат свет в Приволжском районе Казани
В Альметьевском районе Татарстана при тушении горящего дома нашли тело человека
В Казани президент Татарстана и глава Минстроя РФ прогулялись по скверу «Белые цветы»
В Казани адвокат, который «отмазывая» сына от армии дал взятку, отделался условным сроком
В Казани пройдет концерт Государственного камерного хора Татарстана
На почте Набережных Челнов ОМОН задержал пьяного мужчину с пистолетом
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Верность"
В Татарстане ночью горела жидкая фракция изопрена на насосной установке
«Островки безопасности» станут заметнее в городском пространстве
Жителя Чувашии, который хотел изнасиловать пенсионерку, приговорили к 4 годам колонии
В Татарстане посреди Волги на острове Новомордовский снесли незаконный дом
С начала 2019 года в Татарстане было добыто 27,5 миллионов тонн нефти
Казань вошла в десятку самых активных регионов по продажам умных часов для детей
В Татарстане при ремонте дороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск использовали заграничное ноу-хау
В Чебоксарах появится цивилизованный птичий рынок
В случае увеличения перемены занятия будут поздно заканчиваться: чиновники от образования в Набережных Челнах объяснили управлении образования объяснили короткий отдых учеников
В Чувашии задержали мужчину, который присвоил себе пакет с 300 тысячами рублей
В Йошкар-Оле реконструируют бульвар Чавайна
За два года в Чебоксарах число жертв ДТП увеличилось на 64%
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
Жителя Чебоксар за избиение дочки ремнем хотят отправить под арест
В Татарстане поймали кошку, которая пыталась пронести в колонию гашиш
Писательница Людмила Улицкая: “Задрожит в следующий раз Казань, татары чувствуют себя обиженными”
Чебоксарец с камерой, заглядывавший под юбки девушкам, загладил свою вину благотворительностью
В 2020 году на финансирование госпрограмм в Татарстане будет направлено более 243 миллиардов рублей