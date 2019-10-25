В Татарстане на трассе М-7 из-за горящей фуры машины пустили по встречной полосе

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-25T09:20:59+03:00

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25 октября рано утром на 955 километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Мамадышском районе Татарстана произошло ДТП - столкнулись легковой автомобиль и фура. Сразу после аварии грузовик загорелся. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/740019" frameborder="0"></iframe> Страшная авария в Татарстане.! другой источник

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» организовало движение по двум полосам - в обе стороны, из четырех возможных. Сейчас на месте работают дорожные службы, сотрудники ГИБДД и МЧС.

- После буксировки поврежденных транспортных средств с проезжей части движение будет восстановлено в полном объеме, - сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор. - Мы просим водителей быть внимательными на дорогах, обращать внимание и соблюдать требования временных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU