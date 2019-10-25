В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Верность"

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-25T08:31:37+03:00

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На российские экраны 31 октября выходит драма режиссера Нигины Сайфуллиной "Верность". Прокатный рейтинг 18+.

Лена — талантливый акушер-гинеколог, её муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU