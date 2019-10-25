2019-10-25T08:31:37+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Верность"

Мероприятие состоится в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" в ТЦ "Сувар Плаза"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

На российские экраны 31 октября выходит драма режиссера Нигины Сайфуллиной "Верность". Прокатный рейтинг 18+.

Лена — талантливый акушер-гинеколог, её муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура: Кинопробы»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
14 декабря в КРК «Пирамида» г.Казани состоится церемония вручения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
В татарстанском селе Шигали из пожара очевидцы спасли двух женщин
В эту субботу на день отключат свет в Приволжском районе Казани
В Альметьевском районе Татарстана при тушении горящего дома нашли тело человека
В Казани президент Татарстана и глава Минстроя РФ прогулялись по скверу «Белые цветы»
В Казани адвокат, который «отмазывая» сына от армии дал взятку, отделался условным сроком
В Казани пройдет концерт Государственного камерного хора Татарстана
На почте Набережных Челнов ОМОН задержал пьяного мужчину с пистолетом
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
В Татарстане на трассе М-7 из-за горящей фуры машины пустили по встречной полосе
В Татарстане ночью горела жидкая фракция изопрена на насосной установке
«Островки безопасности» станут заметнее в городском пространстве
Жителя Чувашии, который хотел изнасиловать пенсионерку, приговорили к 4 годам колонии
В Татарстане посреди Волги на острове Новомордовский снесли незаконный дом
С начала 2019 года в Татарстане было добыто 27,5 миллионов тонн нефти
Казань вошла в десятку самых активных регионов по продажам умных часов для детей
В Татарстане при ремонте дороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск использовали заграничное ноу-хау
В Чебоксарах появится цивилизованный птичий рынок
В случае увеличения перемены занятия будут поздно заканчиваться: чиновники от образования в Набережных Челнах объяснили управлении образования объяснили короткий отдых учеников
В Чувашии задержали мужчину, который присвоил себе пакет с 300 тысячами рублей
В Йошкар-Оле реконструируют бульвар Чавайна
За два года в Чебоксарах число жертв ДТП увеличилось на 64%
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
Жителя Чебоксар за избиение дочки ремнем хотят отправить под арест
В Татарстане поймали кошку, которая пыталась пронести в колонию гашиш
Писательница Людмила Улицкая: “Задрожит в следующий раз Казань, татары чувствуют себя обиженными”
Чебоксарец с камерой, заглядывавший под юбки девушкам, загладил свою вину благотворительностью
В 2020 году на финансирование госпрограмм в Татарстане будет направлено более 243 миллиардов рублей