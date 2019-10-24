В Татарстане посреди Волги на острове Новомордовский снесли незаконный дом

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-24T19:07:09+03:00

Под слом пошло и само жилое строение, и так же нелегально возведенное рядом хозсооружение

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В Спасском районе Татарстана приставы вместе со стройтехникой были переброшены на остров Новомордовский, что посреди Волги.

Там по решению суда местный житель должен был самостоятельно снести жилой дом и стоящее рядом хозсооружение. Они по иску прокуратуры были признаны самовольными постройками. Зная об этом, их владелец не спешил исполнять вынесенное решение. В итоге сносить строения пришлось приставам.

- В отношении владельца было возбуждено административное дело по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», - сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU