В Татарстане посреди Волги на острове Новомордовский снесли незаконный дом
В Спасском районе Татарстана приставы вместе со стройтехникой были переброшены на остров Новомордовский, что посреди Волги.
Там по решению суда местный житель должен был самостоятельно снести жилой дом и стоящее рядом хозсооружение. Они по иску прокуратуры были признаны самовольными постройками. Зная об этом, их владелец не спешил исполнять вынесенное решение. В итоге сносить строения пришлось приставам.
- В отношении владельца было возбуждено административное дело по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», - сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU