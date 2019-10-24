В Татарстане при ремонте дороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск использовали заграничное ноу-хау

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-24T18:37:28+03:00

Длина участка проезжей части, где был произведён эксперимент, составила один километр

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В Татарстане во время ремонта дороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск было использовано заграничное ноу-хау. Речь идет о работах по укладке верхнего слоя покрытия. Там применяли модифицированный битум, который разработала одна из венгерских компаний. Правда, протяженность участка проезжей части, где был произведен эксперимент составила один километр.

- По мнению специалистов, за счет использования химически стабилизированной резинобитумной композиции предполагается достичь повышения трещиностойкости покрытия, коэффициента сцепления и упругости при низких температурах. Также данный битум позволяет снизить уровень шума от транспортного потока, - пояснили в Минтрансе Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU