В Татарстане при ремонте дороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск использовали заграничное ноу-хау
В Татарстане во время ремонта дороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск было использовано заграничное ноу-хау. Речь идет о работах по укладке верхнего слоя покрытия. Там применяли модифицированный битум, который разработала одна из венгерских компаний. Правда, протяженность участка проезжей части, где был произведен эксперимент составила один километр.
- По мнению специалистов, за счет использования химически стабилизированной резинобитумной композиции предполагается достичь повышения трещиностойкости покрытия, коэффициента сцепления и упругости при низких температурах. Также данный битум позволяет снизить уровень шума от транспортного потока, - пояснили в Минтрансе Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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