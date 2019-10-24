Жителя Чувашии, который хотел изнасиловать пенсионерку, приговорили к 4 годам колонии

СЕГОДНЯ 19:21 2019-10-24T19:21:59+03:00

Изначально он пришел в дом к знакомому, чтобы попросить сигарет, но на пороге его встретила мать мужчины

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Суд огласил приговор 34-летнему жителю одной из деревень Яльчикского района Чувашии. Его признали виновным в покушении на изнасилование, сопряженным с угрозой убийством.

Так было доказано, что вечером 9 августа этого года пьяный мужчина зашел к односельчанину в дом, чтобы попросить сигарет. Но на пороге его встретила мать мужчины.

61-летняя пенсионерка выпроводила нежданного, да к тому же нетрезвого, гостя. Оказавшись на улице осужденный неожиданно затолкал женщину обратно в дом, схватив ее за шею и зажав рот рукой.

Внутри мужчина угрожал убить пенсионерку и попытался изнасиловать ее. Находившийся во дворе 78-летний хозяин дома услышал крики и кинулся за помощью к родственникам потерпевшей. Те прибежали в дом и спугнули мужчину. Тот сбежал, но вскоре был задержан полицией.

- В итоге суд приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима. Данное постановление пока не вступило в законную силу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU