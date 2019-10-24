Жителя Чебоксар за избиение дочки ремнем хотят отправить под арест

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-24T16:38:30+03:00

Также будет поставлен вопрос о лишении мужчины родительских прав. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело в том, что мужчина систематически истязал ребенка

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В отношении 33-летнего жителя Чебоксар было возбуждено уголовное дело по статье «истязание малолетней».

17 октября этого года в столице Чувашии была госпитализирована 6-летняя девочка. На ее теле врачи заметили следы побоев и сообщили об этом в полицию.

Правоохранители выяснили, что к этому может быть причастен отец ребенка. Выяснилось, что в феврале 2019 года 33-летний мужчина уже привлекался за истязание дочери. Родителя задержали, и он во всем сознался.

По версии следствия, с 5 по 14 октября у себя дома он систематически бил девочку ремнем от дамской сумки.

- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями перед компетентными органами будет инициирован вопрос о лишении подозреваемого родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU