Жителя Чебоксар за избиение дочки ремнем хотят отправить под арест
В отношении 33-летнего жителя Чебоксар было возбуждено уголовное дело по статье «истязание малолетней».
17 октября этого года в столице Чувашии была госпитализирована 6-летняя девочка. На ее теле врачи заметили следы побоев и сообщили об этом в полицию.
Правоохранители выяснили, что к этому может быть причастен отец ребенка. Выяснилось, что в феврале 2019 года 33-летний мужчина уже привлекался за истязание дочери. Родителя задержали, и он во всем сознался.
По версии следствия, с 5 по 14 октября у себя дома он систематически бил девочку ремнем от дамской сумки.
- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями перед компетентными органами будет инициирован вопрос о лишении подозреваемого родительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU
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