В Чебоксарах появится цивилизованный птичий рынок

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-24T18:25:33+03:00

Там горожане смогут приобрести питомцев со всеми документами и под контролем государственной ветеринарной службы

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Администрация Калинского района Чебоксар разработала паспорт проекта строительства специализированного рынка для торговли животными и птицей. Уже в 2020 году он может появится в микрорайоне “Южный” на пересечении улиц Ашмарина и Кременского. Там горожане смогут приобрести здоровых питомцев со всеми документами.

Площадь, как его уже назвали, цивилизованного птичьего рынка составит более 4,7 тысяч квадратных метров, сообщает государственная ветеринарная служба Чувашии.

- Эскизный проект согласован. Готовый проект должен будет пройти процедуру санитарно-эпидемиологической экспертизы санитарно-защитной зоны и получить решения по установлению санитарно-защитной зоны и заключение главного государственного врача субъекта РФ о соответствии санитарным нормам и правилам, - отмечают в службе.

ИСТОЧНИК KP.RU