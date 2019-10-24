2019-10-24T18:49:52+03:00
Общество

Казань вошла в десятку самых активных регионов по продажам умных часов для детей

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Фото: предоставлено пресс-службойФото: предоставлено пресс-службой
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По данным компании МТС за 9 месяцев 2019 года в казанских салонах связи продажи детских часов с функцией определения местонахождения ребенка выросли в четыре раза по отношению с предыдущим годом.

Наиболее популярными брендами детских часов стали «Кнопка жизни», Elari и Jet. Кроме Казани, наиболее активно эти гаджеты в 2019 году покупали в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге.

Детские умные часы позволяют родителям удаленно контролировать местоположение детей. С помощью мобильного приложения на смартфоне и специальной SIM-карты, встроенной в носимое устройство, родители при помощи смартфона или персонального компьютера могут проверять, где находится ребенок и смотреть историю его перемещений. Часы позволяют детям оставаться на связи с взрослыми и совершать голосовые звонки ограниченному числу абонентов.

Чаще всего умные часы родители приобретают детям в возрасте до восьми лет. В данном случае гаджеты используются в детских садах и в начальной школе, где существуют ограничения на пользование смартфонами. Основная задача умного детского гаджета в данном случае – возможность для родителей отслеживать местоположение ребенка. Подросткам в возрасте 11-15 лет родители приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для спортивных тренировок. Более 65% детей и подростков, владеющих умными часами, пользуются ими ежедневно.

В сентябре 2019 года продолжительность голосовых вызовов по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Среднее время общения при помощи носимого устройства составляет 54 минуты в месяц. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для умных устройств.

Подробнее о детских умных часах - здесь.

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