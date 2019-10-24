Чебоксарец с камерой, заглядывавший под юбки девушкам, загладил свою вину благотворительностью

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-24T15:58:50+03:00

Уголовное дело в отношении мужчины прекратили, но штраф ему все же придется заплатить

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55-летнего жителя Чебоксар обвиняли в незаконном производстве «шпионской» камеры. Как следует из материалов уголовного дела, в июне этого года у себя дома мужчина по инструкции, найденной в интернете, сам сделал ту самую камеру. Для этого он использовал простую сумку, кусок пенопласта и простую видеокамеру.

С этим устройством мужчина начал разгуливать по летнему городу и снимать под юбками девушек. Но видимо камера не получилась на 100% «шпионской». Вскоре прохожие разоблачили оператора и вызвали полицию. Житель Чебоксар был задержан.

- Свою вину мужчина признал в полном объеме. В целях заглаживания вреда, причиненного им интересам общества и государства, он оказал благотворительную помощь общественному детскому фонду, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – В итоге суд учел, что мужчина привлекался к уголовной ответственности впервые, а также, что ему инкриминировалось преступление средней тяжести, и постановил прекратить уголовное дело. При этом жителю Чебоксар был назначен штраф в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU