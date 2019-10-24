2019-10-24T16:04:54+03:00
Общество

Писательница Людмила Улицкая: “Задрожит в следующий раз Казань, татары чувствуют себя обиженными”

Ее высказывание уже прокомментировали в Казанском Кремле
Алина ГАБДУЛИНА
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В Казанском Кремле отметили, что Улицкой нужно посетить Татарстан, чтобы объективно оценивать ситуациюВ Казанском Кремле отметили, что Улицкой нужно посетить Татарстан, чтобы объективно оценивать ситуациюФото: Евгения ГУСЕВА
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Писательница Людмила Улицкая считает, что многие “национальные образования” России сейчас хотят независимости. Страну в целом она назвала “империей, которая держит силой окрестности”. Об этом Улицкая заявила в интервью изданию Obozrevatel.

- Слаборазвитым странам прежде было выгодно входить в эту империю. Видимо, таким маленьким национальным образованиям казалось это привлекательным. Сейчас многие хотят независимости. Я думаю, что задрожит следующий раз Казань, татары чувствуют себя обиженными и этого можно ожидать. Совсем не хочу быть пророком и не хочу, чтобы проливалась кровь, но зреют какие-то новые ситуации, - сказала писательница.

Слова Улицкой прокомментировали в Казанском Кремле. Его официальный представитель Лилия Галимова в этот четверг на брифигне отметила, что людей, которые делают такие выводы, нужно приглашать в Татарстан, чтобы впредь они могли объективно оценивать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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