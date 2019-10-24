2019-10-24T18:59:50+03:00
Экономика

С начала 2019 года в Татарстане было добыто 27,5 миллионов тонн нефти

5,3 миллиона тонн из этого числа добыли малые компании республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Благодаря стабильной работе нефтяной промышленности индекс промпроизводства в Татарстане сейчас составляет 101,3%Благодаря стабильной работе нефтяной промышленности индекс промпроизводства в Татарстане сейчас составляет 101,3%Фото: Николай ХИЖНЯК
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За 9 месяцев 2019 года в Татарстане было добыто 27,5 миллионов тонн нефти. Эта цифра на 580 тысяч тонн больше той, что была в прошлый отчетный период. Об этом 24 октября сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе совещания. При этом, по его данным, 5,3 миллиона тонн из общего числа было добыто именно малыми нефтяными компаниями региона.

- Малые нефтяные компании отгрузили продукции на 122 миллиардов рублей. Налоговые поступления от их деятельности во все уровни бюджетов составили 88 миллиардов рублей - 11% всего объёма налоговых и неналоговых доходов, мобилизованных на территории республики, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Минниханов также отметил, что благодаря стабильной работе нефтяной промышленности индекс промпроизводства в Татарстане сейчас составляет 101,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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