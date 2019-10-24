Тренер «Рубина»: Доктора делают все возможное, чтобы Данченко в ближайшей игре вышел на поле

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-24T14:36:04+03:00

Участие одного из основных игроков казанцев в матче с «Уралом» под вопросом

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Перед встречей «Рубина» с «Уралом» казанцы провели открытую тренировку. На ней тренер татарстанской команды Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящей игры и рассказал о состоянии защитника Олега Данченко, который получил повреждение в матче со «Спартаком».

– Доктора делают все возможное, чтобы он в ближайшей игре вышел на поле, – передает слова тренера пресс-служба клуба.

Как вам «Урал» в нынешнем сезоне? Насколько интересно с ними будет играть?

– У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете. Они играют в комбинационный футбол, поэтому нас ждет интересная игра, – признался специалист.

Игра пройдет в Казани в пятницу, 25 октября, на Центральном стадионе и начнется в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU