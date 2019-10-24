2019-10-24T14:36:04+03:00
Спорт

Тренер «Рубина»: Доктора делают все возможное, чтобы Данченко в ближайшей игре вышел на поле

Участие одного из основных игроков казанцев в матче с «Уралом» под вопросом
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Олег Данченко.Олег Данченко.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Перед встречей «Рубина» с «Уралом» казанцы провели открытую тренировку. На ней тренер татарстанской команды Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящей игры и рассказал о состоянии защитника Олега Данченко, который получил повреждение в матче со «Спартаком».

– Доктора делают все возможное, чтобы он в ближайшей игре вышел на поле, – передает слова тренера пресс-служба клуба.

Как вам «Урал» в нынешнем сезоне? Насколько интересно с ними будет играть?

– У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете. Они играют в комбинационный футбол, поэтому нас ждет интересная игра, – признался специалист.

Игра пройдет в Казани в пятницу, 25 октября, на Центральном стадионе и начнется в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году на финансирование госпрограмм в Татарстане будет направлено более 243 миллиардов рублей
10 ноября в Казани будет проходить мероприятие TEDxBaumanSt - часть всемирного движения TEDx
Казанский Кремль: О дальнейшем повышении стоимости соципотеки в Татарстане сейчас разговоров не идет
Новый зоопарк Казани “Река Замбези” начнут заселять в ноябре 2019 года
В Казани пенсионерка не знала, что делать с наркотиками сына и решила их продать
Нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачёва выписали из больницы
Жителей Казани ждет теплый ноябрь, но зима может начаться раньше
ВТБ и Mastercard запустили акцию «Мультикарта подарков»
Владимир Путин может вновь посетить Татарстан
Зарубил топором и бросил тело в воду: жителя Чувашии за убийство школьницы приговорили к 6 годам колонии
Агния, Саубан, Айрис и Иркя: Какими именами называли своих детей родители из Казани
Первый в Татарстане робот-бухгалтер начал свою работу
Семь человек в больнице: В Ульяновской области водитель "Калины", посадил в салон шесть человек и попал под КАМАЗ
В Казани без света оставят жителей двух районов
28 очков Макколума помогли УНИКСу обыграть "Ховентуд" в Кубке Европы
Семья пристава из Татарстана награждена орденом "Родительская слава"
В Казани во время пожара погибли супруги-пенсионеры
Казанцев ждет два дополнительных выходных в ноябре
В Набережных Челнах полностью отремонтировали улицу Старосармановскую
Казанцев зовут отметить Хеллоуин на Кремлевской набережной