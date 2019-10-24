В Казани пенсионерка не знала, что делать с наркотиками сына и решила их продать
Накануне в Казани у своего дома в садовом товариществе “Дружба” за попытку сбыта наркотиков была задержана 65-летняя пенсионерка. Женщина собиралась продать 19 граммов мефедрона.
Полицейским задержанная рассказала, что наркотики принадлежали ее сыну, который скончался. Пенсионерка, якобы, не знала, что с ними делать и решила продать.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для женщины, - сообщает МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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