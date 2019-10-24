2019-10-24T13:48:10+03:00
Происшествия

В Казани пенсионерка не знала, что делать с наркотиками сына и решила их продать

Женщина была задержала сотрудниками полиции
Алина ГАБДУЛИНА
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Женщину задержали полицейские.Женщину задержали полицейские.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне в Казани у своего дома в садовом товариществе “Дружба” за попытку сбыта наркотиков была задержана 65-летняя пенсионерка. Женщина собиралась продать 19 граммов мефедрона.

Полицейским задержанная рассказала, что наркотики принадлежали ее сыну, который скончался. Пенсионерка, якобы, не знала, что с ними делать и решила продать.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для женщины, - сообщает МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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