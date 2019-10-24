В Чувашии задержали мужчину, который присвоил себе пакет с 300 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-24T17:50:27+03:00

Он знал о том, что его разыскивает полиция, но все равно потратил часть денег

Изменить размер текста: A A

Полицейские Чебоксар задержали мужчину, который присвоил себе потерянный в отделении банка пакет с 300 тысячами рублей. Им оказался 31-летний ранее судимый уроженец Новочебоксарска, который снимал квартиру в столице Чувашии.

Знакомые сообщили злоумышленнику о том, что ее разыскивают правоохранители, и его ориентировку распространяют в СМИ. Однако деньги мужчина возвращать не стал, напротив - потратил половину суммы.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщает МВД Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU