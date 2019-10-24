В Чувашии задержали мужчину, который присвоил себе пакет с 300 тысячами рублей
Полицейские Чебоксар задержали мужчину, который присвоил себе потерянный в отделении банка пакет с 300 тысячами рублей. Им оказался 31-летний ранее судимый уроженец Новочебоксарска, который снимал квартиру в столице Чувашии.
Знакомые сообщили злоумышленнику о том, что ее разыскивают правоохранители, и его ориентировку распространяют в СМИ. Однако деньги мужчина возвращать не стал, напротив - потратил половину суммы.
- Возбуждено уголовное дело, - сообщает МВД Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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