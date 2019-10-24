2019-10-24T17:32:27+03:00
Общество

В Йошкар-Оле реконструируют бульвар Чавайна

Там появятся новые фонари и детские игровые комплексы
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Йошкар-Олы.Фото: пресс-служба мэрии Йошкар-Олы.
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В Йошкар-Оле в преддверии 100-летия Марий Эл реконструируют бульвар Чавайна. Работы по благоустройству бульвара ведутся на участке общей протяженностью 1,17 километра - от Воскресенского проспекта до улицы Кирова, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Рабочие уже уложили асфальт и брусчатку, проложили электрические кабели к опорам светильников и установили бордюры. Сейчас ведутся работы по устройству «прорезиненного» покрытия для детских игровых комплексов, продолжается монтаж конструкций пергол - теневых навесов.

На всей пешеходной зоне также монтируются новые энергосберегающие фонари современного дизайна. На следующей неделе планируется установить на бульваре Чавайна, а именно на пересечении с улицей Петрова, светофор со светящейся стоп-линией - запрещающий сигнал можно будет увидеть, не поднимая глаз.

Ранее также сообщали, что на озеленение бульвара выделили 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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