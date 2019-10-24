Нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачёва выписали из больницы
Нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачёва выписали из больницы в Магнитогорске, и 24 октября он отправится в Казань. Хоккеист получил серьезное повреждение накануне на 52-й минуте матча с «Металлургом».
Жуткая травма Ткачева.Металлург Мг - Ак Барс: 23 октября 2019, 23.10.2019. Ткачёв Владимир А. (Ак Барс) получает повреждение в столкновении с игроком Металлурга
Форвард столкнулся с нападающим соперника Егором Коробкиным и остался лежать на льду. Самостоятельно подняться он не смог, его вывезли на носилках и отправили на "скорой" в больницу.
Сейчас игрок уже прошёл дополнительное медобследование, которое не выявило серьёзных проблем со здоровьем, сообщили в пресс-службе казанского клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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