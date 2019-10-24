За два года в Чебоксарах число жертв ДТП увеличилось на 64%

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-24T17:12:43+03:00

В 2018-ом в столице Чувашии в авариях погиб 41 человек

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За два последних года в Чебоксарах увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Их стало больше на 64%, сообщает общественный народный фронт республики. Большинство подобных ДТП происходили на отремонтированных в рамках федерального нацпроекта дорогах.

Так, если в 2016 году в Чебоксарах в результате аварий погибло 25 человек, то в 2018-ом их было уже 41. При этом в 2017 году жертв аварий в столице республике было всего 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU