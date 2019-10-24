2019-10-24T11:24:11+03:00
Общество

Агния, Саубан, Айрис и Иркя: Какими именами называли своих детей родители из Казани

Жители столицы Татарстана продолжают называть своих детей занятными именами
Владимир КРУПСКИЙ
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Мальчики появлялись на свет чаще девочек.Мальчики появлялись на свет чаще девочек.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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За прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 397 малышей. Мальчики на свет появлялись чаще девочек. Правда, перевес совсем незначительный. Так, за неделю в Казани родились 202 мальчика и 195 девочек. 202 мальчиков и 195 девочек.

Возраст самой юной мамы – 18 лет, самого юного отца – 20 лет. Возраст самой зрелой мамы – 44 года, самого зрелого отца – 48 лет.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амина, Карим, София, Артем, Милана. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Айрис, Агния, Афина, Саубан, Назар, Федор, Эсмира, Иркя, Тулар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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