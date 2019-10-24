Новый зоопарк Казани “Река Замбези” начнут заселять в ноябре 2019 года
Стало известно, что животные начнут появляться в новой части казанского зоопарка - “Река Замбези”, в ноябре 2019 года. Несмотря на это, все вольеры полностью будут заселены лишь к 2020 году, сообщает в мэрии Казани. Когда долгожданный зоопарк откроет свои двери посетителям, правда, до сих пор не ясно. Помимо заселения животных, там предстоит еще провести работы по озеленению территории.
А недавно в помещениях “Реки Замбези” начался отопительный сезон, который поможет африканским животным чувствовать себя комфортнее.
В будущем месяце в зоопарке поселяться несколько десятков птиц, в том числе фламинго, а также гепарды и зебры.
ИСТОЧНИК KP.RU