Новый зоопарк Казани “Река Замбези” начнут заселять в ноябре 2019 года

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-24T14:08:43+03:00

Когда же он откроет свои двери посетителям, до сих пор не ясно

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Стало известно, что животные начнут появляться в новой части казанского зоопарка - “Река Замбези”, в ноябре 2019 года. Несмотря на это, все вольеры полностью будут заселены лишь к 2020 году, сообщает в мэрии Казани. Когда долгожданный зоопарк откроет свои двери посетителям, правда, до сих пор не ясно. Помимо заселения животных, там предстоит еще провести работы по озеленению территории.

А недавно в помещениях “Реки Замбези” начался отопительный сезон, который поможет африканским животным чувствовать себя комфортнее.

В будущем месяце в зоопарке поселяться несколько десятков птиц, в том числе фламинго, а также гепарды и зебры.

ИСТОЧНИК KP.RU