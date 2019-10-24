В Казани без света оставят жителей двух районов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-24T10:35:30+03:00

Свет отключат с утра и дадут только после окончания работ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани 25 октября вновь запланировано отключение электричества. Так, без света времено останутся жители ряда домов Вахитовского и Приволжского районов.

С 8.00 до 17.00 света не будет в домах Вахитовского района по улицам Закамская, Кривая, Кузнечная, Кузнечному переулку, улицам Малой Слободской, Нестеровской, Нестеровскому оврагу, Нестеровскому спуску, улицам Поперечно-Слободская, Потребительская, Тихая и Центральная.

В Приволжском районе электричества не будет с 8.00 до 18.00 по улицам Академика Парина, 6, 18, 20а (детсад №31), Карбышева, 61, 63/1, 63/2. Также без света останутся жители домов поселка Мирный по улицам 1-я Земляничная, 2-я Земляничная, 2-я Новосельская, 6-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 8-я Новосельская, 9-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Глазунова, Новосельская, Рахима Саттара, а также поселка Отары по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская, Придорожная.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU