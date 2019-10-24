2019-10-24T11:06:51+03:00
Общество

Первый в Татарстане робот-бухгалтер начал свою работу

Он будет выдавать справки 2-НДФЛ на заводе КАМАЗ
Алина ГАБДУЛИНА
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Программа должна ускорить темп работы и повысить ее эффективностьПрограмма должна ускорить темп работы и повысить ее эффективностьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что на набержночелнинском КАМАЗе начал работать первый в Татарстане робот-бухгалтер. Он появился в Центре обслуживания бизнеса. Программа должна ускорить темп работы и повысить ее эффективность, сообщает пресс-служба завода.

Сейчас робот умеет лишь выдавать справки 2-НДФЛ, но в будущем у него прибавится обязанностей. Программа должна ускорить темп работы и повысить ее эффективность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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