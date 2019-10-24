28 очков Макколума помогли УНИКСу обыграть "Ховентуд" в Кубке Европы
Казанский УНИКС в этом сезоне пока нестабилен. В единой лиге ВТБ подопечные Димитриса Прифтиса пока не радуют, одержав лишь две победы в трех матчах. В Еврокубке дела идут чуть лучше. Перед матчем с испанским "Ховентудом" в активе казанцев значилось две победы в трех играх.
"Ховентуд" многие называли фаворитом группы. Хотя старт сезона у испанцев не удался. В национальном чемпионате "Ховентуд" пока третий с конца. В Еврокубке испанцев тоже лихорадит, то обыграют грозную турецкую "Дарушшафаку", то уступят довольно скромному французскому "Нантеру".
Битвы в матче УНИКСа и "Ховентуда" не получилось. Если в первой четверти казанцы оторвались только на 5 очков, то во второй десятиминутке фактически решили все вопросы в этом матче. На большой перерыв команды ушли при счете 49:33 в пользу хозяев площадки.
В оставшееся время казанцам надо было только не растерять преимущество. Итог - 86:74 в пользу УНИКСа, который поднялся на второе место в группе. Самым результативным в составе казанцев стал Эрик Макколум, который набрал 28 очков.
ИСТОЧНИК KP.RU