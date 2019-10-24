Семья пристава из Татарстана награждена орденом "Родительская слава"

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-24T09:41:47+03:00

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Президент России Владимир Путин пдписал Указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» начальника Мензелинского районного отдела судебных приставов УФССП Татарстана – старшего судебного пристава Гульнар Хузягалиева и ее супруга Фаиза. Фаиз и Гульнар Хузягалиевы в браке уже 21 год, воспитывают четверых детей. Они уделяют большое внимание их всестороннему развитию. Гульнар Хузягалиева не только образцовая хозяйка, многодетная мама и примерная жена. Больше 10 лет она работает начальником отдела — старшим судебным приставом Мензелинского районного отдела УФССП Татарстана, где зарекомендовала себя добросовестным и ответственным государственным служащим.

Ее супруг - бывший сотрудник МВД Татарстана. Оба имеют награды за свою добросовестную службу.

Мама на службе

- Супруги большое внимание уделяют воспитанию у своих детей чувства гордости за свою малую Родину, свой народ и за Отчизну, - сообщили в пресс-службе УФССП республики. - Старший сын Айнур окончил школу с хорошими результатами, отслужил в рядах Вооруженных сил России и начинает трудовой путь в системе МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU