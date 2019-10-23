2019-10-23T19:38:28+03:00
Общество

Казанцев ждет два дополнительных выходных в ноябре

Жители республики в последний месяц осени будут отдыхать 11 дней
Владимир КРУПСКИЙ
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Дополнительные выходные будут 4 и 6 ноября.Дополнительные выходные будут 4 и 6 ноября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ноябре казанцев ожидают два дополнительных выходных: 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, а также 6 ноября - День Конституции Республики Татарстан.

- 5 ноября рабочий день сокращается на один час, - сообщается в производственном календаре Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Таким образом, в ноябре при пятидневной рабочей неделе горожане будут отдыхать 11 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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