Казанцев ждет два дополнительных выходных в ноябре
Жители республики в последний месяц осени будут отдыхать 11 дней
Дополнительные выходные будут 4 и 6 ноября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ноябре казанцев ожидают два дополнительных выходных: 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, а также 6 ноября - День Конституции Республики Татарстан.
- 5 ноября рабочий день сокращается на один час, - сообщается в производственном календаре Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
Таким образом, в ноябре при пятидневной рабочей неделе горожане будут отдыхать 11 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU