Казанцев ждет два дополнительных выходных в ноябре

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-23T19:38:28+03:00

Дополнительные выходные будут 4 и 6 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители республики в последний месяц осени будут отдыхать 11 дней

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В ноябре казанцев ожидают два дополнительных выходных: 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, а также 6 ноября - День Конституции Республики Татарстан.

- 5 ноября рабочий день сокращается на один час, - сообщается в производственном календаре Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Таким образом, в ноябре при пятидневной рабочей неделе горожане будут отдыхать 11 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU