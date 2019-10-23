В Набережных Челнах полностью отремонтировали улицу Старосармановскую

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-23T19:01:13+03:00

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В рамках Программы ремонта дорожно-уличной сети в Набережных Челнах отремонтирован участок улицы Старосармановская протяженностью 1,5 километра.

В ходе ремонта до 4 полос расширили проезжую часть с устройством разделительной полосы. Новый верхний слой дороги покрыт высокопрочным асфальтобетоном ЩМА-20. Для безопасности пешеходов с правой стороны улицы построили тротуар шириной 2 метра. Вдоль дороги установили 75 опор освещения и 7 новых светофоров. Дорожная разметка нанесена из термопластика.

На данный момент остались работы по обустройству. В частности, будут установлены барьерные и перильные ограждения, 87 новых дорожных знаков.

Как рассказал представитель генподрядчика - генеральный директор ООО РБР16 Тагир Сунгатуллин, дорога постоянно подвергалась критике из-за километровых пробок и плохого покрытия, которое было изношено на 70 %. После ремонта в несколько раз увеличилась пропускная способность и исчезли дорожные заторы.

Также, по словам Сунгатуллина, водители жаловались на образующиеся после дождя огромные потопы под железнодорожным путепроводом. Для их ликвидации построили накопительную камеру объемом 60 кубических м и 12 дождеприемных колодцев.

Улица Старосармановская проходит по Набережным Челнам, соединяет федеральную трассу М7 «Волга» с дорогой регионального значения Набережные Челны-Сарманово и обеспечивает прямой выход на закамскую зону.

ИСТОЧНИК KP.RU