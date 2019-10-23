Казанцев зовут отметить Хеллоуин на Кремлевской набережной

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-23T18:49:30+03:00

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2 ноября в Казани на Кремлевской набережной отметят Хеллоуин. Казанцы смогут встретиться с графом Дракулой, принять участие в мастер-классе по вырезанию тыквы и принять участие в необычных конкурсах.

Все желающие получат возможность присоединиться к различным тематическим играм. К примеру, организаторы проведут игру, в которой участникам предстоит потрогать «глаза ведьмы», «человеческие мозги» и «мучных червей». А сыграв в игру «Мумия», горожане смогут почувствовать себя настоящим Тутанхамоном.

Праздник будет проходить с 16.00 до 20.00, сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU