2019-10-23T18:49:30+03:00
Общество

Казанцев зовут отметить Хеллоуин на Кремлевской набережной

Для гостей праздника приготовили немало интересного
Владимир КРУПСКИЙ
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Праздник состоится 2 ноября.Праздник состоится 2 ноября.Фото: Олег ЗОЛОТО
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2 ноября в Казани на Кремлевской набережной отметят Хеллоуин. Казанцы смогут встретиться с графом Дракулой, принять участие в мастер-классе по вырезанию тыквы и принять участие в необычных конкурсах.

Все желающие получат возможность присоединиться к различным тематическим играм. К примеру, организаторы проведут игру, в которой участникам предстоит потрогать «глаза ведьмы», «человеческие мозги» и «мучных червей». А сыграв в игру «Мумия», горожане смогут почувствовать себя настоящим Тутанхамоном.

Праздник будет проходить с 16.00 до 20.00, сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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