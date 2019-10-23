2019-10-23T18:33:19+03:00
Происшествия

Алтайская "целительница" "сняла порчу" с четырех казанских пенсионеров за 200 тысяч рублей

Девушка неплохо обогатилась на сбережениях пожилых людей
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка оставалась одна в квартирах потерпевших и находила их сбережения.Девушка оставалась одна в квартирах потерпевших и находила их сбережения.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани задержали 23-летнюю жительницу Алтайского края, которую считают причастной к кражам у четырех пенсионеров на общую сумму в 200 тысяч рублей.

В начале октября в полицию Казани стали поступать заявления от жителей города о привлечении к уголовной ответственности неизвестной, которая обманным путем завладела их сбережениями.

Так, 81-летний житель Московского района рассказал, что 8 октября к нему приходила молодая женщина и проводила обряд очищения. Она пояснила пенсионеру, что ему необходимо почистить от негатива, порчи денежные средства и освятить квартиру. Сначала женщина прочитала молитву над деньгами и прошла со свечами по комнатам, затем попросила пенсионера помыть голову. При этом периодически оставалась в комнате одна. Перед тем как уйти, «целительница» передала пенсионеру свечи и рекомендовала хранить их, как оберег. После ухода незнакомки мужчина обнаружил пропажу денежных средств и обратился в полицию. Сумма причиненного материального ущерба составила более 56 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. В дальнейшем сотрудники полиции установили, что обстоятельства произошедшего схожи с ранее совершенными кражами. Как и в этом случае, у пенсионеров были похищены денежные средства из квартиры под предлогом снятия порчи, проведения обряда очищения и лечения болезни.

Комплекс проведенных оперативно-розыскных мероприятий позволил полицейским выйти на след предполагаемой злоумышленницы. 23-летнюю подозреваемую задержали в одном из городов Алтайского края.

Свою вину она признала. Известно, что с кем-то из потерпевших она знакомилась на улице, к кому-то приходила домой и, входя в доверие, похищала денежные средства. Девушку уже арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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