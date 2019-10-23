2019-10-23T17:45:46+03:00
Спорт

Лучшие пловцы России определят сильнейших в Казани

В столице Татарстана состоится чемпионат страны по плаванию в 25-метровом бассейне
Владимир КРУПСКИЙ
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Соревнования будут отборочными на чемпионат Европы.Соревнования будут отборочными на чемпионат Европы.
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Казань примет чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне. Он объединит порядка 900 спортсменов из 60 регионов страны.

Столица Татарстана принимает турнир уже в шестой раз. В прошлом году в нем участвовали 849 спортсменов из 60 субъектов России. Тогда было установлено 22 рекорда: три рекорда России, три юношеских рекорда мира, три юношеских рекорда Европы и 13 юношеских рекордов России.

Соревнования этого года станут отборочными на чемпионат Европы по плаванию, который пройдет 4-8 декабря в шотландском Глазго.

Посмотреть на выступления участников смогут все желающие на безвозмездной основе. Чемпионат России будет проходить в казанском Дворце водных видов спорта с 5 по 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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