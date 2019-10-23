Казанская резня в доме-интернате: Инвалид набросился с ножом на пенсионера
В итоге, 65-летнего мужчину госпитализировали
65-летнего мужчину госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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22 октября в 19.30 в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Новошешминске 65-летний пенсионер и 52-летний инвалид 2 группы распивали спиртные напитки. Между приятелями возникла ссора, в результате чего один из мужчин нанес несколько проникающих ножевых ранений брюшной полости пенсионеру.
Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU