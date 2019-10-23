Тепло, но дождливо: Какая погода будет в Казани 24 октября

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-23T16:57:44+03:00

Погода довольно теплая для конца октября.

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В Казани в ближайшие сутки сохранится довольно теплая для конца октября погода. Так, 24 октября в столице Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 5 до 7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12 градусов выше нуля.

В других районах республики ночью и утром местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем – до 13 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU