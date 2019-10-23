2019-10-23T16:39:52+03:00
Происшествия

Два безработных парня в Ульяновске украли из киоска кассовый аппарат, колбасу и пульт от кондиционера

Правда, далеко уйти с похищенным им не удалось
Владимир КРУПСКИЙ
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Парней задержали весьма оперативно.Парней задержали весьма оперативно.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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22 октября около 3.00 во время патрулирования города полицейские заметили двух подозрительных людей, которые при виде стражей порядка попытались скрыться. Сотрудники полиции догнали и задержали неизвестных. В ходе личного досмотра у них был обнаружен кассовый аппарат с денежными средствами в размере 7 тысяч рублей, а также колбаса и пульт для кондиционера.

Задержанными оказались неработающие 20 – летний и 23 – летний местные жители. В ходе проверки было установлено, что двое молодых людей в ночное время с помощью лома вскрыли киоск, из которого похитили колбасу, денежные средства и другое имущество. Также установлена причастность задержанных еще к двум аналогичным кражам.

В настоящее время следственным отделом возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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