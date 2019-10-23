В Чувашии в результате пожара от ожогов скончался месячный ребенок

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-23T15:49:55+03:00

Трагедия произошла в одной из деревни Канашского района республики

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Во вторник, 22 октября, в одной из деревень Канашского района Чувашии произошла трагедия. В кирпичном доме загорелась кровать-люлька, в которой спал месячный ребенок. Об этом сообщил глава Минздрава республики Владимир Викторов во время заседания правительства региона.

Как оказалось, хозяйка дома вышла на улицу, оставив двух своих детей в возрасте 2 лет и 1 месяца одних дома. Когда женщина вернулась, люлька уже горела.

Младенец был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU