2019-10-23T13:49:06+03:00
Общество

Казанские астрономы отслеживают опасный астероид, который летит к Земле

Его размер может достигать 1 километра в диаметре
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Астрономы Казанского Федерального университета отслеживают астероид, который летит к земле. Объект пройдет на минимальном расстоянии от планеты уже 25-26 октября.

Речь идет об астероиде 162082 (1996 HL1), сообщают в пресс-службе вуза. Никакой опасности для жителей Земли он не представляет, так как пройдет в 6 миллионах километров от планеты.

- Другое дело, что при прохождении вблизи Земли и Луны из-за гравитационного притяжения больших тел со временем траектория астероидов может меняться. Это заставляет астрономов постоянно отслеживать траектории потенциально опасных астероидов. Таких астероидов несколько тысяч, - говорит академик наук Татарстана Ильфан Бикмаев.

Астрономам пока не удалось установить состав астероида 162092. Однако его размер может достигать 1 километра в диаметре. Известно, что космический объект был открыт еще 18 апреля 1998 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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