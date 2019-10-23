2019-10-23T11:18:03+03:00
Экономика

Андрей Костин обсудил вопросы сотрудничества с президентом Мозамбика

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В рамках саммита Россия-Африка состоялась официальная встреча президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом Мозамбика Жасинто Ньюси

На встрече обсуждались вопросы расширения экономического и финансового сотрудничества между Группой ВТБ и Мозамбиком. ВТБ уже несколько лет играет важную роль в развитии страны, и стороны сохраняют заинтересованность в реализации совместных проектов.

В ответ на предложение мозамбикской стороны расширить сотрудничество Андрей Костин заявил, что ВТБ заинтересован в привлечении российских и международных инвесторов в проекты различных отраслей, в том числе сельского хозяйства, газодобывающей промышленности, энергетики. Банк также готов оказывать консультационную и финансовую поддержку компаниям, которые собираются выходить на рынок Мозамбика.

Стороны обсудили также вопрос урегулирования долга, который банк в 2014 году выдал государственной компании Mozambique Asset Management (MAM) под гарантии правительства Мозамбика. ВТБ высказал пожелание утвердить план его реструктуризации до конца 2019 года. В результате встречи была достигнута договоренность о продолжении данной дискуссии с целью выработки окончательного решения по этому вопросу.

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