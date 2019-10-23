В Татарстане мужчина задушил свою беременную жену и покончил с собой

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-23T10:37:01+03:00

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Трагедия произошла в Нижнекамске. В квартире одного из домов были обнаружены тела – мужчины и женщины.

По предварительным данным, речь идет об убийстве и самоубийстве. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, по одной из версий 54-летний муж задушил свою 31-летнюю беременную супругу, а после сам свел счеты с жизнью. Чета воспитывала троих малолетних детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU