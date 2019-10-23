В Татарстане мужчина задушил свою беременную жену и покончил с собой
Трагедия произошла в Нижнекамске. В квартире одного из домов были обнаружены тела – мужчины и женщины.
По предварительным данным, речь идет об убийстве и самоубийстве. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, по одной из версий 54-летний муж задушил свою 31-летнюю беременную супругу, а после сам свел счеты с жизнью. Чета воспитывала троих малолетних детей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»